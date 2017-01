Eva Longoria, bacio e brillocco per un fidanzamento social

11:07 - "Ummmm so this happened....#Engaged #Dubai #Happiness", con uno scatto "cinematografico" nel deserto a Dubai, mentre bacia appassionatamente il suo Jose Antonio Baston, la bella Eva Longoria annuncia il suo fidanzamento ufficiale, preludio di un matrimonio, il terzo per l'attrice, che sembra già dietro l'angolo. "Alla fine è successo... fidanzati!" cinguetta l'ex casalinga disperata sfoggiando un brillante al dito...

La coppia era Dubai per partecipare un evento della Global Gift Foundation, associazione di cui l'attrice è una sostenitrice. Con lei anche il bel Jose Antonio Baston, imprenditore e manager messicano con cui si frequenta da un po'. E quale occasione migliore per sorprendere la bella e sexy attrice con un brillocchio e una proposta id matrimonio? sarebbe il terzo per miss Longoria, che è stata legata a Tyler Christopher e in seguito al cestista dei San Antonio Spurs Tony Parker, stella Nba, che l'avrebbe tradita e abbandonata. Che sia la volta buona per Eva?