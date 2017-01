Eva Herzigova, selfie di prima mattina senza trucco... e ritocchino

Un selfie di prima mattina, con lo sguardo serio e senza un filo di trucco è quello che l'ex top model Eva Herzigova posta su Instagram aderendo alla campagna #wakeupcall for@unicef_uk and the children of Syria. Madre di tre maschietti e prossima a compiere 42 anni, Eva resta una delle donne più affascinanti dello showbiz.

E' stata una delle modelle più richieste e pagate negli Anni 90: dalla campagna pubblicitaria di "Miss Wonderbra" la sua carriera è stata in continua ascesa e anche ora, superati i quaranta e con tre bambini da accudire (George nato nel giugno 2007, Philip nel marzo 2011 ed Edward nell'aprile 2013) non ha ancora smesso di lavorare come testimonial di prestigiose maison.



Anche il suo viso sembra non conoscere i segni del tempo che sta passando. Il delicato azzurro dei suoi occhi è in totale armonia con la carnagione bianco latte e quell'espressione seria la rende ancora più affascinante. Uno scatto naturale, senza trucco e senza inganno, per un gesto lodevole: dare un po' di speranza ai bambini della Siria.