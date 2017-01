Eva Grimaldi, al mare con la sua Imma

Vacanze al femminile per una splendida Eva Grimaldi in compagnia della sua amica del cuore. "Imma mi ha salvato nel momento più difficile della mia vita", ha confessato Eva a "Chi" e ora, sulla spiaggia di Sabaudia è lei a prendersi cura della fondatrice del movimento Lgbt spalmandole la crema sul viso e sul petto per proteggerla dal sole.