Euridice Axen, che buonanotte sexy e... nuda!

La schiena nuda fino a mostrare il sedere, appena coperto da un lenzuolo bianco nel quale Euridice Axen si lascia avvolgere lanciando il suo augurio social per una buonanotte. Intriga i follower l'attrice de Le tre rose di Eva, postando scatti sensuali e retrospettive sexy. In un'altra foto appare distesa sul letto avvolta dalle lenzuola ma nuda e i fan applaudono.

Intrigante e sensuale proprio come il personaggio, di cui veste i panni nella fiction Mediaset, Euridice provoca sul suo profilo Instagram. Dopo aver dichiarato di voler fare come Sabrina Ferilli allo stadio qualora la sua squadra del cuore, la Roma, vincesse lo scudetto, l'attrice si lascia fotografare senza veli. Il risultato è una retrospettiva eccitante per i follower. Altro che buonanotte! Con una foto così i fan restano tutti svegli.