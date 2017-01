Estate a tutta pancia, guarda le mamme

Elisabetta Canalis è all'ottavo mese di gravidanza: diventerà mamma a metà settembre e ancora deve scegliere il nome della sua bambina. “È la cosa più difficile perché non deve ricordare quello delle sue ex (di Brian Perri, il marito, ndr) o dei miei” ha confidato la ex velina.



“Ogni notte mi chiedo come sarà. Magari mora come il papà, bionda come me, o magari avrà i miei occhi e il suo sorriso...” ha confessato Clizia Incorvaia al nono mese al settimanale Vanity Fair. Parla della bimba sua e di Francesco Sarcina che chiamerà Nina e che nascerà a fine agosto: “Non vediamo l'ora. Ci commuoviamo per qualsiasi cosa e amiamo ogni momento”.



Arriverà a settembre la bambina di Costantino Vitagliano ed Elisa Mariani, top secret il nome, ma la coppia vorrebbe nascesse il 10, giorno dei loro compleanni... Fiocco rosa a fine agosto anche per Francesco Arca e Irene Capuano. La coppia è in attesa di Maria Sole: "Lega il mio attaccamento alla religione alla solarità di Irene: è l'unione fra noi due", ha detto l'attore.