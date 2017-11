Estate 2017, guarda chi ha trovato l'amore

Dopo un periodo di solitudine più o meno lungo o una storia naufragata, i cuori dei vip sono tornati a battere in questa calda estate... creando nuove e interessanti relazioni. Difficile decidere quale sia la coppia "più bella", quella sbocciata sotto il solleone e non ancora tramontata. Tra le unioni in lizza c'è quella formata da Massimiliano Allegri e Ambra, Christian Vieri e Costanza Caracciolo, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Ma non solo...

A 40 anni è libera di scegliere chi amare, ha confessato recentemente Ambra facendo riferimento alla sua storia d'amore con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. La loro relazione è stata svelata dal settimanale "Chi" all'inizio di luglio, mentre i due si concedevano calde effusioni all'Argentario, tra baci e sexy trasparenze. Da quel momento sono sempre stati pizzicati mano nella mano...



Non si sbilanciano, ma la loro vicinanza ha dato vita al gossip dell'estate. Parliamo di Christian Vieri e Costanza Caracciolo. I due hanno trascorso praticamente tutte le loro vacanze insieme, da Milano Marittima alle Baleari alla Sardegna. Di loro in atteggiamenti confidenziali solo poche immagini social "rubate" e un bacio in acqua immortalato da "Chi". Secondo alcuni amici di Bobo, l'ex calciatore avrebbe confessato di essere cotto. Da qualche giorno Vieri è tornato a Miami, mentre Costanza è rimasta in Italia dove, attraverso i social, manda messaggi affettuosi al suo leone...



Dopo l'addio a Belen, Stefano De Martino per la prima volta è stato pizzicato al fianco di una nuova donna. La fortunata sarebbe la designer Gilda Ambrosio con cui ha trascorso le sue calde giornate alle Baleari.



Interessante è anche la coppia di super belli formata da Mariana Rodriguez e Simone Susinna. Un incrocio di cuori e di reality. La bella del Grande Fratello Vip ha conquistato uno dei finalisti dell'Isola dei Famosi. I due sono stati paparazzati insieme a Portofino a inizio giugno e poi Mariana ha ammesso la relazione con il collega che conosceva da tempo. E ora non si nascondono più...



Ha trovato l'amore anche Stefano Bettarini tra le braccia di Nicoletta Larini. Un incrocio di sguardi al tramonto per la coppia (al momento) ancora poco social.



E' felice anche Nicolas Vaporidis, che dopo il matrimonio durato due anni con la collega Giorgia Surina, ha ritrovato il sorriso al fianco di una bella biondina...



Gianluca Vacchi dopo la sua lunga storia con Giorgia Gabriele, in agosto ha festeggiato i suoi 50 anni con la modella dalle curve conturbanti Ariadna Gutierrez. Al momento per la coppia nessun balletto social, solo grandi pose "di lusso"...