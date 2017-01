Estate 2016, addomi... e addominali dei vip

Dalle Baleari, alle coste salentine alla Sardegna, sono tanti i vip che in barba alla tanto temuta prova costume passeggiano in boxer o slip in riva al mare o si lasciano baciare dal sole in barca. Tenendo per una volta i calciatori in panchina, scopriamo addomi rilassati e addominali a tartaruga delle nostre celebrità a petto nudo.



Cartoline da Formentera per Gianluca Vacchi, Stefano De Martino e Alessandro Cattelan. Fisico asciutto per Gianni Morandi, che in giardino si rinfresca con la canna, e Marco Carta protagonista dell'ultima Isola dei Famosi.



Addominali perfetti per l'ex calciatore Stefano Bettarini e per il rapper Gue Pequeno. Complimenti anche ad Alfonso Signorini e a Domenico Zambelli. Al mare con il figlio, anche il super sportivo Linus sfoggia un fisico proprio niente male. Leggermente appesantito è l'addome di Bruno Vespa in vacanza in barca... in alto mare. Ma guardiamo anche come se la cavano Alessadro Martorana, Corona e Tomaso Trussardi...