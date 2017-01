Esame di "maturità", per le vip è il topless

La concorrenza delle più giovani è spietata, ma come delle leonesse le "over 40" sanno giocarsi bene le carte della seduzione con quella consapevolezza della propria fisicità conquistata negli anni. Da Valeria Marini, in topless davanti allo specchio con le braccia che coprono appena i capezzoli, a Naike Rivelli, sdraiata sul banco della cucina con uno slip in pizzo che evidenzia le curve del suo seno. Scopri i nudi "maturi" di questa calda estate...

Sono belle, sensuali, famose e una punta esibizioniste. Parliamo delle star che hanno superato gli "anta" e devono vedersela con le sempre più agguerrite ragazzine che si fanno largo sui social. In un combattimento a suon di curve, in questa estate appena iniziata, escono allo scoperto mettendo a nudo la propria femminilità. Il risultato è un successo. Da Formentera lascia senza fiato il topless di Alba Parietti nella sua vacanza da single. Stesso mare per Cristina Parodi che mostra un seno perfetto mentre si gira e si rigira sull'asciugamano per una tintarella perfetta. Valeria Marini, dalla stanza di un albergo mostra uno scorcio di capezzolo mentre si strizza il décolleté "stellare" tra le braccia, così come Naike Rivelli in cucina e Heidi Klum sdraiata nel letto matrimoniale. Piccolo e sodo anche il topless di Daniela Santanchè al mare in Toscana con il suo nuovo amore.

