Eros Ramazzotti, irresistibile con Marica Pellegrinelli

Marito appassionato e papà amorevole, Eros Ramazzotti non riesce a stare con le mani in mano. Eccolo per le strade di Milano con Marica Pellegrinelli e i bambini, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Con una mano sul passeggino, si lascia travolgere dalla passione e bacia con trasporto la bella modella, davanti ai flash del settimanale Chi.