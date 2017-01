Eros Ramazzotti, ecco la mia bella famiglia

A dargli tanta serenità è stata Marica: "Ho avuto per un po' un cuore agitato, nei limiti del dovuto, come tutti – dice Eros - Marica è stata la persona giusta per calmarlo e amarlo. Io mi ero già innamorato di lei vedendo le sue foto. Pensa a quando me la sono trovata di fronte. Marica è una mamma spettacolare nonché una moglie perfetta: a volte eccessiva, altre più riflessiva. Una donna molto matura per la sua età. Le donne hanno una marcia in più dell'uomo. Forse anche più di una. Sono molto più avanti. Fanno i figli e altre mille cose insieme”.



Ramazzotti parla anche dell'esordio della figlia Aurora in tv: "È vero, io volevo che Aurora andasse all'università e penso che lo farà in futuro, magari accostando lo studio al percorso che ha intrapreso in tv. Comunque d'accordo o no era giusto prendere la sua parte. I fatti parlano più delle parole. Il senso della famiglia ce l'hai nel Dna".