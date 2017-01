Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la passione tra i due non muore mai

Il 21 giugno hanno festeggiato un anno di matrimonio, ma è dal 2009 che il loro amore va avanti, come in una favola. Gli scatti di Diva e Donna ne sono una prova. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sembrano più innamorati e romantici che mai. Al mare nel Salento la coppia vive una luna di miele in famiglia tra coccole, tenerezze e giochi nell'acqua.

Marica è bellissima e radiosa. In bikini, cone le curve leggermente più arrotondate del solito, dopo la seconda gravidanza, sfoggia tutto il suo splendore e tra le onde sembra una sirena. Che Eros guarda con amore. Con loro c'è Raffaela Maria, che ha compiuto 4 anni proprio qualche giorno fa. Grande festa ad Otranto, per la quale è accorsa anche Aurora Ramazzotti, che gioca in acqua spensierata con papà Eros e su Instagram cinguetta il suo augurio per il compleanno della sorellina: "Grazie a te, che mi hai cambiato la vita ... E sono già quattro anni !!! Auguri amore mio !! #AUGURIRAFFA". E c'è anche il piccolo Gabrio Tullio, 4 mesi, ultimo arrivo in casa Ramazzotti, anche se pare che la coppia abbia già messo in programma di allargare ulteriormente la famiglia. Con Marica Eros sembra avere raggiunto la vera felicità: "Mia moglie mi ha salvato da me stesso e il nostro matrimonio va alla grande", ha detto recentemente il cantante, che della sua giovane e bellissima compagna, madre di due dei suoi figli, è più innamorato che mai.