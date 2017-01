Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, guarda che video intimo!

Un video così intimo con Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti non lo avevamo mai visto. La coppia, sposata da due anni, posta sui social un filmato in cui appaiono in bagno davanti alo specchio. Il cantante è a torso nudo e la moglie lo massaggia e coccola, mordicchiandogli e baciandogli l'orecchio.

Sei una schiacciona”, dice Eros a Marica e lei replica: "Sì, schiaccio tutto. Anche quello che non c'è... Spremo il siero di vita! La linfa vitale di Eros Ramazzotti". Belli, innamorati, passionali più che mai i due non perdono occasione per dirsi quanto si amino e quanto siano felici insieme. Ramazzotti e la Pellegrinelli si sono sposati nel 2014 e hanno due figli: Raffaela Maria, 4 anni e mezzo, e Gabrio Tullio, 11 mesi. Il cantante in questo periodo è in tour, ma appena può riunisce la famiglia per coccolare moglie e figli.