17 marzo 2015 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, a casa con Gabrio Tullio La coppia esce dalla clinica milanese dove è nato il loro primo maschietto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:08 - Tutti a casa. A due giorni dalla nascita del piccolo Gabrio Tullio (venuto alla luce il 14 marzo) Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti lasciano la clinica Buzzi di Milano, radiosi e felici come non mai. Il cantante, al suo terzo figlio, porta con disinvoltura l'ovetto con il bebè fino all'auto che li aspetta, poi bacia e abbraccia la sua amata moglie con tenera passione.

Eros è al settimo cielo. A 51 anni è diventato papà per la terza volta (Marica gli ha già dato una bambina, Raffaela Maria, nel 2011) e di un maschietto. La sua famiglia si è ulteriormente allargata e lui non può che essere grato alla sua Marica, che gli ha regalato questa ennesima gioia infinita, annunciata prontamente su Twitter subito dopo la nascita del bimbo: "Alle 16.40 è nato Gabrio Tullio. Pesa 3.8 kg e suona già la chitarra. Un'emozione totale. Grazie amore mio, grazie amori miei". Il cantante sta vivendo un momento davvero d'oro sia dal punto di vista privato sia da quello professionale. Il 12 maggio, infatti, uscirà il suo nuovo album “Perfetto”, contenente 14 inediti, e a settembre partirà il tour che toccherà molte città italiane ed europee.



E per restare in famiglia, o quasi, per ironia della sorte, nemmeno una settimana fa anche la sua ex moglie Michelle Hunziker, attualmente sposata con Tomaso Trussardi, è diventata nuovamente mamma, della sua terza bambina, Celeste. Insomma i fiocchi, rosa e azzurri, si sprecano e Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros e Michelle, ha acquisito in pochi anni ben tre fratelli e sorelle, come lei stessa ironicamente commenta dando il benvenuto a Gabrio Tullio su Instagram: "Incredibile pensare a quanto in fretta e radicalmente cambino le cose. Tre anni fa figlia unica e oggi fiera sorella di 4. Non potrei chiedere di meglio. Benvenuto al mondo GTR".