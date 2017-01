Eros e Marica, passione bollente alle Maldive

Circondati dalla bellezza della natura, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sollazzano sotto il sole delle Maldive. Partiti qualche giorno fa, il cantante romano in aereo cinguettava: "Una vita sempre in viaggio, grazie a tutti voi". E con un selfie di coppia in riva al mare la dedica più bella è per la moglie: "L'Amore".

Li abbiamo lasciati in costume poche settimane fa a Miami con tutta la famiglia per festeggiare al caldo l'arrivo del nuovo anno dopo la fine del tour mondiale di Eros. Ora il cantante e la moglie si rilassano alle Maldive di fronte a un mare spettacolare e senza figli ne approfittano per scattarsi una foto di coppia. Lei appoggiata a lui manda un bacio all'obiettivo, lui ricambia con dolci parole. Come sempre!



Come due piccioncini si godono un tramonto dai colori unici in spiaggia e poi con una rincorsa Ramazzotti si tuffa in acqua... con la maglia di Iguain.