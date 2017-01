Emma Winter, "dolce vita" da single

Emma Winter non sta a guardare. Mentre l'ex marito Andrea Agnelli ha ufficializzato l'amore con Deniz Akalin pure allo Juventus Stadium , con tanto di placet di mamma Allegra, l'ex first lady bianconera è tornata a farsi viva in Italia. Il settimanale "Chi" l'ha pizzicata prima con il dj torinese Riccardo Chieppa nel capoluogo piemontese, poi, la sera successiva, l'ha immortalata in compagnia del modello e attore Andrea Preti a una festa, a Milano.

Emma Winter ha deciso di mettersi alle spalle la fine del matrimonio con Andrea Agnelli. Così, dopo i rumors sul presunto nuovo fidanzato tutto italiano, identificato in un mago delle start up milanese di nome Federico, la bella londinese è tornata a Torino a godersi la vita facendo festa con gli amici. Tra questi il dj Riccardo Chieppa, con il quale l'ex signora Agnelli è sembrata in particolare sintonia. Come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi" nel numero in edicola mercoledì 2 marzo, la bella Emma si è allontanata nella notte per le vie del centro seminando i fotografi proprio in compagnia di Chieppa.



Tornata in Italia per la settimana della moda milanese, all'indomani della "notte brava" Emma Winter si è presentata a una festa a Milano. Non era sola e non era con Chieppa. Al suo fianco, il modello e attore Andrea Preti. Due uomini e una certezza: Emma è tornata a sorridere.