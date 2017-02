Emma Winter bacia l'ex della Caldonazzo

Emma Winter felice tra le braccia di Riccardo Sangiuliano. La ex moglie di Andrea Agnelli, che ora fa coppia fissa con Deniz Akalin, è stata paparazzata dal settimanale Novella 2000 mentre bacia con trasporto l'imprenditore napoletano, ex di Nathaly Caldonazzo, con cui ha avuto una figlia, Mia, 11 anni fa. La neocoppia è stata avvistata in aeroporto di Milano Linate.