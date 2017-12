Emma Watson e William Knight, storia al capolinea

Attrice riservatissima, Emma Watson non rilascia mai interviste sulla sua sfera privata e mai lo farebbe in questa fase delicata della sua vita in cui secondo il settimanale "US Weekly" avrebbe definitivamente rotto con il fidanzato William Knight, la cui storia d'amore è sbocciata nel 2015. I due in realtà sarebbero in crisi da quasi un anno e da tempo hanno smesso di mostrarsi insieme.