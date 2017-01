Emma Watson e il principe Harry? Nessun incantesimo d'amore

10:20 - "Mai credere a tutto quello che viene scritto sui media", Emma Watson commenta così il gossip trapelato su un suo flirt con il principe Harry e cinguetta: "Remember that little talk we had about not believing everything written in the media?!", smentendo tutto. Poi aggiunge citando un vecchio film di Alfonso Couron : "also..... marrying a Prince not a prerequisite for being a Princess".

Sposare un principe quindi non sarebbe un prerequisito per diventare principesse, afferma la maghetta di Harry Potter, che è da poco diventata single, dopo la rottura, a fine dicembre, con il boyfriend il rugbista Matthew Janney. "Tutte le ragazze sono principesse", afferma la giovane protagonista del film, “The little Princess”, di cui la Watson inserisce alcune scene tratte da YouTube. E così chiude il discorso e dissolve ogni dubbio. Non c'è nessun corteggiamento in corso e tanto meno un fidanzamento. Ed Emma si sente una principessa anche senza avere un principe accanto.



Il rumor era stato lanciato dal periodico australiano Woman's Day, secondo il quale l'affascinante maga Hermione Granger avrebbe fatto una sorta di vero e proprio incantesimo ai danni del principe. Il giovane "reale", quarto in linea di successione al trono del Regno Unito, avrebbe scritto una mail all'attrice 24enne, poco dopo aver saputo che era tornata single, invitandola ad incontrarsi per conoscersi meglio. Secondo il periodico australiano, i due però non si sarebbero incontrati da soli bensì "insieme ad altri 12 amici, per far sentire Emma un po' più a suo agio". "Harry non voleva che lei si sentisse sotto i riflettori" avrebbe detto una delle fonti di Woman's Day. Tutta una bufala però, la seducente maghetta non ha incantato nessuno e probabilmente non ha nemmeno nessuna intenzione di farlo.