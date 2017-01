Emma: "Ogni tanto scendo dal camion e mi sparo le pose"

"Ogni tanto scendo dal camion e mi sparo le pose". Emma mostra il lato sexy su Instagram e in costume da bagno sfodera le sue armi da femmina. Dopo un lungo viaggio in California la cantante è tornata in Italia, si gode le "ultime gocce di vacanze" e regala ai follower squarci hot. Per lei è un periodo felice: il lavoro procede a gonfie vele e in amore va tutto bene con il fidanzato Fabio Boriello.

Emma ama prendersi in giro e postando la foto in cui ammicca in costume con tanto di tatuaggio in bella vista, ironizza sull'appellativo "camionista" che si è guadagnata per il suo carattere forte, schietto e mascolino. Ma quando c'è da sedurre la cantante dimostra di saperlo fare, facendo impazzire letteralmente i fan con più di 50mila "mi piace". E pazienza se qualcuno fa i confronti con Belen, perché altri esclamano: "Fossero tutte così le camioniste". La cantante ama molto i social ma custodisce bene la vita privata, tanto che non ha mai postato una foto con il fidanzato. La storia procede benissimo. Forse per la Marrone è la volta giusta.