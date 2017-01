Emma Marrone, sexy body in camera da letto

Ha fatto emozionare, cantare e ballare migliaia di persone con il suo Adesso Tour. Si è nutrita dell'amore del suo pubblico e ha saputo resistere al suo mal di gamba in silenzio. Poi i riflettori si sono spenti e lei sul social ha postato un lungo messaggio: "Mi sono svegliata con un bel magone .. ma come faccio di solito perché sono proprio fatta così, ho trattenuto le lacrime e ho sfoggiato il mio sorriso migliore.. lo stesso che ho sempre avuto stampato in faccia in queste 23 date. Per me è stato un tour davvero importante,ho affrontato me stessa, i miei limiti e le mie paranoie, come al solito ho abbandonato il mio porto sicuro per fare qualcosa di diverso, qualcosa DI PIÙ ! Ho rischiato molto ... ma ne è valsa la pena ! Perché vi ho guardato negli occhi e oltre all'affetto nei miei confronti stavolta ho visto tanto STUPORE! Porterò sempre sul mio palco la mia vera essenza.. senza maschere e senza scudi. Rischierò ancora, cambierò ancora, ma resterò sempre la stessa, quella di sempre.. e non avrò paura di essere GIUDICATA.. perché la verità è che quando ci si diverte davvero tanto a fare qualcosa non si ha paura di perdere.. osate .. osate sempre .. e sarete LIBERI!!!! Grazie davvero a tutte le persone che hanno osato e rischiato insieme a me per questo #adessotour! E grazie a tutte le persone che hanno scelto di venire a vedere i miei concerti! Grazie #browncrew Vi voglio bene .. torno presto!"



E prima di tornare più carica che mai dai suoi fan si è concessa una mini vacanza rigenerante al lago in cui ha sfoggiato quel suo lato hot che difficilmente svela. Sul letto con un body nero evidenzia le linee della sua schiena: #rinata #lamiaschienaringrazia sono i suoi hashtag. Ma ai follower questa immagine non basta, in tanti vorrebbero vederla anche di fronte... Il settimanale Diva e Donna azzarda una simpatia tra lei e il tastierista Max Greco. Staremo a vedere...