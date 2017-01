8 aprile 2015 Emma Marrone, romantica vacanza a Parigi e non da sola... La cantante posta scatti sensuali in bianco e nero dalla camera d'albergo... con lei c'è Fabio Borriello? Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:33 - "Bonjour" cinguetta una sensuale Emma Marrone sorseggiando caffè in lingerie sul letto del suo albergo a Parigi. Chi le ha scattato la foto? In vacanza nella capitale francese per qualche giorno, la cantante non è sola. E sui social scatta il toto-accompagnatore. Che nella città dell'amore con lei ci sia Fabio Borriello...?

Il gossip su una loro "reunion" sentimentale circola da giorni. I due sono stati visti e fotografati insieme mentre uscivano dallo stesso albergo a Milano, dopo una cena con amici. Già qualche tempo fa si era parlato di un presunto flirt tra il fratello del calciatore Marco Borriello e la Marrone. Che la fiamma dell'amore si sia riaccesa? Emma non ha mai confermato nulla e anche questa volta "liquida" la questione senza commentare. Netta smentita invece da parte della salentina su un flirt in corso con il suo allievo Mattia Briga che ad Amici sembra corteggiarla un po’.



Intanto lei è volata a Parigi per un mini break subito dopo la registrazione della prima puntata di Amici, dove sarà coach della squadra bianca. Eccola su Instagram nella romantica città francese, spettinata e appena sveglia in albergo, poi davanti alla Torre Eiffel. Sempre da sola, ma con un “fotografo” personale a seguito... Per molti proprio Fabio Borriello. I tempi non sono evidentemente ancora maturi però per compromettenti ammissioni e non ci resta che attendere per scoprire se per Emma è davvero arrivato finalmente il tempo dell'amore.