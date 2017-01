Emma Marrone, in bikini mette a nudo la sua femminilità

Con uno scatto molto sexy si tocca il capelli nascondendo il viso e si lascia ammirare in tutta la sua bellezza. Curve sensuali e tatuaggi in primo piano per Emma Marrone che su Instagram sottolinea: Un po' di sana pancetta e qualche cuscinetto qua e là perché mi piace la buona cucina !!! Questo per dire buona estate a tutte le ragazze E NON COPRITE NESSUNA FERITA PERCHÉ SIETE PIÙ BELLE COSÌ!!!! #vvb. E in meno di tre ore i like schizzano a più di 71mila.