Emma Marrone e Fabio Borriello, storia d'amore al capolinea

Carismatica e grintosa, la Marrone non riesce a trovare una sistemazione stabile in amore. Fallite le relazioni sentimentali con Stefano De Martino e Marco Bocci, si sperava che tra le braccia di Borriello riuscisse a trovare la felicità. Ma a quanto pare nemmeno il calciatore è l'uomo giusto per lei. E pensare che Novella 2000 li ha pizzicati mentre uscivano con aria furtiva dallo stesso albergo in momenti diversi, stando ben attenti a non farsi riconoscere: prima lui e poi lei con la sua assistente personale.



Ormai quel che è stato è stato, e mentre Fabio tenta di salvare il suo rapporto con la Blasi, Emma si prepara ad affrontare il nuovo tour che partirà l'8 novembre ad Acireale. Occasione in cui raccoglierà l'amore puro dei suoi fan.