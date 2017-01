Emma Marrone e Fabio Borriello, primo bacio "pubblico"

11:26 - Il tanto sospirato bacio "pubblico" è arrivato e la love story tra Emma Marrone e Fabio Borriello è ufficialmente sdoganata. Ad immortalare la cantante e il fratello del calciatore Marco, ex di Belen, nemica del cuore della salentina, è stata "Diva e Donna" che pubblica gli scatti dei due giovani avvinghiati e travolti dalla passione per le strade di Roma.

Lei in tacchi a spillo, i capelli raccolti e un abitino corto, lui in t-shirt. Serata per locali nella Capitale, poi via insieme in auto. Ma prima una bacio sulla bocca, abbracci e sguardi innamorati. La bionda cantante e il suo cavaliere sexy si scatenano in una sorta di danza della passione in mezzo alla strada, noncuranti dei passanti, dei paparazzi e dei flash che li immortalano. Dopo mesi di voci, gossip e indiscrezioni eccoli quindi ufficialmente insieme. Non è la prima volta però.



Già al battesimo del figlio di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti i due, tra gl iospiti illustri, avevano offerto siparietti abbastanza inequivocabili, come mostrano sempre gli scatti di Diva e Donna. Occhi solo l'uno per l'altra, mano nella mano di nascosto e poi "segreti" giochi A tre anni quasi dalla brutta fine della sua love story con Stefano De Martino, convolato a nozze con Belen, c'è un Borriello anche nella vita di Emma e la cantante si prende la sua rivincita sulla nemica argentina.



Anche la showgirl infatti, prima di Stefano, e di Corona, ha avuto una relazione con un Borriello, il calciatore Marco, mai uscito "definitivamente" dalla sua vita. Stavolta però tocca a Emma, la palla adesso è sua e sarà sua cura giocarsela bene.