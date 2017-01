Emma Marrone e Fabio Borriello, musi lunghi al super e sul lettino

10:20 - Felici e innamorati o già sulla via del tramonto? Su una delle coppie vip più sotto sorveglianza dell'estate, Emma Marrone e Fabio Borriello, il gossip si divide. A Capri i due prima si scambiano tenerezze, poi allungano le distanze e bisticciano. Musi lunghi anche al supermercato. Insieme col carrello della spesa a Roma sembrano tutto fuorché una coppia "in love".

Eppure il settimanale Chi parla di convivenza in vista. Pare infatti che dopo l'estate Borriello si sia "trasferito" a casa della Marrone a Roma. Ed è al supermercato sotto casa che i due, carrello pieno di prodotti, sono stati immortalati come una normale coppia di coniugi che fanno la spesa. Tra loro però nemmeno un sorriso o un gesto di tenerezza e complicità. Musi lunghi e distanze ben marcate. Come sottolinea anche Diva e Donna, che li ha pizzicati a Capri, sdraiati sui lettini: due perfetti estranei sotto il sole. Solo casualità? In fondo è sempre da Capri che arrivano gli scatti, pubblicati qualche settimana fa sempre da Chi, in cui Emma e Fabio si scambiano dolci abbracci. Stessa vacanza, stesso mare. Il giallo si infittisce. La marrone va in America senza il fidanzato, ma poi una volta a Roma rieccoli insieme. Tra gli scomparti del cibo al super... Forse i due sono ancora "in prova". Per assumerli a tempo indeterminato tra e coppie che funzionano dello showbiz bisognerà aspettare ancora un po'.