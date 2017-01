Emma Marrone e Fabio Borriello, innamorati e felici al mare

Sono serena e non potrebbe essere diversamente. Ho trascorso due anni pieni di soddisfazioni, ho in cantiere un nuovo disco e un nuovo progetto e anche il mio cuore ha trovato la serenità. Sono semplicemente una ragazza di trent'anni che vive una storia d'amore”. Emma Marrone commenta su Chi la storia d'amore con Fabio Borriello, fratello di Marco (ex di Belen): "Ho deciso di vivere questo amore senza l'ossessione di matrimoni, figli e annunci".

Emma e Fabio hanno trascorso una bella vacanza al mare, a Capri, in barba alle voci di una presunta crisi tra loro. "Ho deciso di vivere questo amore senza l'ossessione di matrimoni, figli e annunci da fare. Voglio viverlo e basta. - dice Emma - Ad agosto mi dividerò tra la sala d'incisione e momenti di relax in compagnia del mio fidanzato e degli amici". Chi rivela, inoltre, che entro la fine dell'anno, uscirà il nuovo disco di inediti firmato Emma, a due anni di distanza dall'ultimo album della cantante. E la ritrovata serenità della cantante si legge nello scherzoso monito che affida tramite le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ai fotografi sempre in agguato per riprenderla mentre è in spiaggia con Borriello: 'Cari paparazzi, la mia cellulite e la mia pancetta non sono più una novità'.