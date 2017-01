Emma Marrone e Arisa, sfida senza trucco

13:31 - Calato il sipario su Sanremo, Arisa e Emma Marrone tornano in versione “nature”. Sul social le cantanti mostrano una carrellata di immagini senza un filo di trucco mentre sono a spasso da sole o con le amiche, appena sveglie ancora sdraiate sul letto o intente a fare colazione. “Sfoggiare” occhiaie e imperfezioni non è un problema per le due artiste che hanno saputo conquistare con ironia e semplicità il pubblico italiano durante la kermesse ligure.

"Buongiorno Londra. #senzatrucco #senzasenso #senzapaura", scrive Emma ai suoi ammiratori su Instagram. Con gli occhi ancora un po' assonnati e in canottiera, a differenza di tante star dello showbiz, non ricorre al fotoritocco per nascondere qualche piccola macchia sul viso. Anzi, questa è solo l'ultima di una serie di scatti in cui si mostra senza cosmetici.



Lo stesso vale per la collega Arisa che, di corsa a Milano, in auto o, anche lei appena sveglia, svela qualche piccola imperfezione della pelle. Straperfette in scena e normali, come tutte le donne, nella vita quotidiana. Per entrambe i complimenti da parte dei fan si sprecano. E anche a noi piacciono così...