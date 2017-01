Emma Marrone, che musica le sue curve!

Girata di schiena, in uno scatto in bianco e nero che sembra di altri tempi, una sensualissima Emma Marrone si lascia immortalare in bikini, con i capelli che le accarezzano la schiena mentre scruta l'orizzonte in barca. Una posa composta, molto femminile che scopre le curve sensuali della cantante rock.

E' in vacanza Emma, coccolata dal mare, baciata dal sole e circondata "di persone che fanno la differenza... Non importa dove... Quando i veri amici sono con te è come essere sempre a casa. Grazie amiche care...", scrive su Instagram regalando ai fan una foto di gruppo tutta al femminile.



La cantante salentina è felice, ringrazia la vita per tutto ciò che le ha donato e si gode le sue vacanze prima di partire con il suo "Adesso Tour", con prima tappa a Milano il 16 settembre. Ma ora è il momento di ricaricarsi, lo fa in barca godendo della bellezza della natura. E mentre il suo sguardo si perde verso l'infinito, una foto di schiena mette a nudo la sua bellezza.