Emma Marrone, casalinga disperata al super

13:58 - Capelli raccolti a cipolla sulla nuca, legging al ginocchio e felpone. Look low profile per Emma Marrone, pizzicata da Novella 2000 in un supermercato milanese intenta a scegliere l'insalata. Criticata a Sanremo per le sue rotondità, la cantante si dedica ad una spesa sana ed equilibrata, a differenza dell'amica che invece fa scorta di wurstel. E intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un flirt con Simone De Kunovich, alias dj Koll Dek.

Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua genuinità sul palco dell'Ariston, mentre ai suoi concerti emerge quell'animo rock che fa impazzire migliaia di fan in tutta Italia. Emma, con la sua voce graffiante e quel sorriso contagioso, incanta tutti. E a quanto si vocifera ha fatto breccia nel cuore del bel dj padovano con cui pare si sia scambiata un bacio in una discoteca a Milano in occasione del compleanno di lui. Ma nulla è stato al momento documentato e confermato tanto che la Marrone continua a dichiararsi single.



E proprio da single si fa la spesa. Poche cose e possibilmente sane per restare in forma e non mettere su chili. Una bella dieta ricca di verdure e tanta ginnastica sono il segreto della sua perfetta forma fisica, anche se molti (maligni) le contestano qualche chiletto di troppo. Con un look da casalinga disperata, struccata e praticamente irriconoscibile acquista delle foglie di insalata e dei bastoncini di pesce. All'amica e assistente Francesca lascia il piacere di assaporare tre pacchetti di wurstel.