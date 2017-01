Emma e Stefano De Martino, uniti da... un matrimonio

C'è qualcosa tra Stefano De Martino ed Emma? C'è chi fa il tifo per loro da sempre e da quando il legame tra Stefano e Belen si è rotto, in molti cercano di cogliere segnali di riavvicinamento dell'ex coppia. Perciò vederli allo stesso matrimonio, a pochi passi l'uno dall'altro, ha subito fatto pensare a qualcuno che la contemporanea presenza dei due non fosse casuale. E il web si scatena.