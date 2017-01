Emily Ratajkowski, selfie malizioso in reggiseno

Reggiseno in pizzo e ventre scolpito. Emily Ratajkowski non resiste alla tentazione di postare un video sexy prima di volare a Milano. Madrina della Juventus per la festa del nuovo logo, la 25enne nata a Londra e cresciuta in California, che vanta 11 milioni di follower, è irresistibile.

La regina dei social sa come attirare l'attenzione dei suoi fan e non perde occasione per mostrare le sue curve: dal video con uno spacco mozzafiato al primo piano sul décolleté in bagno passando per scorci in bikini e scatti sensuali.