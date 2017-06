Emily Ratajkowski, nudo integrale del 2015

Nuda come mamma l'ha fatta, parliamo di Emily Ratajkowski in una foto del "lontano" 2015. Lo scatto, pubblicato sui social in queste ore da un'amica della modella sta regalando forti emozioni ai fan. Stupenda allora, come adesso, Emily si è lasciata immortalare di spalle mettendo in evidenza il suo famoso lato B.

Disinibita davanti all'obiettivo anche due anni fa, Emily ha messo in luce quel lato che più l'ha resa celebre in tutto il mondo... parliamo del lato B, sodo e perfetto, dalle curve che paiono disegnate con il compasso. Lo scatto, diffuso da un'amica, sta facendo il giro del web.



Attiva sui social, la Ratajkowski in questo momento sta condividendo le sue vacanze in Texas in bikini in attesa di spegnere, il 7 giugno, 26 candeline.