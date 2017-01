Emily Ratajkowski nuda nella vasca

In quanto a nudi Emily Ratajkowski è una vera e propria star dei social. Il popolo della Rete conosce le sue sinuose curve sexy quasi a memoria. Perché la bella e sexy modella americana, 24 anni, non sembra lesinare scatti bollenti senza veli, che posta con facilità su Instagram. Come quest'ultimo, in bianco e nero, mentre è accovacciata nella vasca da bagno, coperta solo dalla schiuma...