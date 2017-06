Emily Ratajkowski in tolpess è "qualcosa di speciale"

Con la certezza di piacere Emily Ratajkowski stuzzica i suoi fan con un topless in bianco e nero appena coperto dalla sua mano. "Oggi qualcosa di speciale", cinguetta lei a commento dello scatto. Tra i follower c'è chi le suggerisce di scoprire le curve e chi invece si limita a fare i complimenti. Con una carrellata di selfie piccanti la modella ha trovato la giusta formula per esaltare al massimo la sua sensualità sui social.

Trascorre gran parte della sua giornata in bikini o in sexy lingerie e tra uno shooting e l'altro, Emily trova pure il tempo per un selfie rigorosamente hot. Sono i dettagli che fanno la differenza: dal primo piano sul lato B all'immagine ripetuta di un suo ancheggiamento, al topless... e magicamente il suo Instagram prende il volo con milioni di visualizzazioni. Dal video di Blurred Lines del 2013 di Robin Thicke di tempo ne è passato e ora la Ratajkowski brilla di luce propria. Anche con un topless in bianco e nero offre "qualcosa di speciale" e i follower ringraziano per il pensiero.