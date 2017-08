Emily Ratajkowski, i fan allarmati: "Sei troppo magra"

In posa per dovere (di modella) e per il piacere di apparire, Emily popola il suo Instagram con una sequenza di scatti super sexy. Forte delle sue "doti", esibisce il lato B con grande naturalezza, così come le curve prosperose del suo seno. Ma ogni tanto, anche le sue foto entrano nel mirino di alcuni follower che sottolineano la sua eccessiva magrezza.



Questa volta lo scatto incriminato è quello del servizio di Love Magazine in cui, davanti all'obiettivo di Patrick Demarchelier posa nuda appoggiata a un tavolino leggermente inarcata in avanti sottolineando la sua figura esile. Tra i complimenti che piovono a cascata si distinguono anche le critiche: "sembri uno scheletro", "questo non è un corpo sano", o semplicemente "fattelo un piatto di carbonara". Lei non risponde, ma le immagini caricate successivamente sui social puntando sulle sue curve ben tornite... tranne una che ha pubblicato e poi fatto sparire alla velocità della luce in cui compariva in topless con una parrucca rosa.