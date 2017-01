Emily Ratajkowski, fronte-retro in due pezzi

Bikini incandescenti per la super modella Emily Ratajkowski che ha appena festeggiato i suoi venticinque anni al mare. Immersa in acqua fino alla vita mette in luce un décolleté compresso nel reggiseno nero mentre copre il viso con un grande cappello in paglia. In un due pezzi color cipria punta tutto sul lato B con uno slip che si perde tra le natiche. Quando si parla di perfezione...