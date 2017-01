Emily Ratajkowski è la sorpresa hot numero 8 del calendario dell'avvento di Love Magazine

Natale bollente, come d'abitudine, con il piccante calendario dell'avvento firmato Love Magazine. Dopo Irina Shayk, Pamela Anderson e altre super sexy star, la sorpresa hot dell'ottavo giorno è Emily Ratajkowski. In autoreggenti e lingerie di pizzo nero la splendida modella 24enne seduce con un balletto a luci rosse al ritmo di 'Sweat', il remix di David Guetta, ammiccando e ancheggiando con le sue curve ad alto tasso erotico.

Per allietare l'attesa del Natale la top e attrice di origini polacche regala due minuti di pura sensualità stuzzicando l'immaginazione dei suoi numerosi fan, che a gran voce, pochi mesi, le avevano chiesto di mostrare il seno al grido dell'hashtag tormentone "#escile". Emily non aveva soddisfatto le loro richieste, adesso però si concede, seppur in lingerie, sfoggiando le sue forme conturbanti.