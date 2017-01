Emily Ratajkowski e Kim Kardashian, selfie di coppia in topless

Poche settimane fa infatti Prima la Rataikovskj aveva twittato in difesa della Kardashian, che dopo aver postato una foto nuda aveva scatenato un ciclone di polemiche. Quindi la bella modella 25enne, famosa per il tormentone web #escile, si era fatta un selfie social nello stesso stile: senza niente addosso davanti allo specchio. "We are more than just our bodies, but that doesn't mean we have to be shamed for them or our sexuality.". Siamo più dei nostri semplici corpi, ma questo non significa che dobbiamo vergognarci di mostrarli o della nostra sessualità. Con tanto di hashtag "liberated". Cinguetta così Emily, in jeans e senza reggiseno. Le fa eco una prosperosa Kim, tutta curve generose e abbondanti strizzata in una gonna a tubino nero con seno scoperto: "When we're like...we both have nothing to wear", non abbiamo niente da metterci... I fan ringraziano e il nudo, almeno il loro è più che sdoganato. Alla faccia delle polemiche. .