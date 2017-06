Elle Macpherson, matrimonio al capolinea con Jeff Soffer

L'ex modella Elle Macpherson e Jeff Soffer si sono detti addio. Secondo quanto riporta "Page Six" The Body sarebbe in cerca di una nuova sistemazione dopo aver lasciato, insieme ai suoi figli, la loro casa di Miami. Elle e il miliardario si erano sposati alle Fiji nel 2013.

Hanno già preso strade separate Elle Macpherson e Jeff Soffer dopo soli quattro anni di matrimonio. Lei, con i due figli, Flynn, 19 anni, e Aurelius Cy, 14, avuti dal francese Arpad Busson, a cui è stata legata dal 2002 al 2005, è in cerca di una nuova dimora, mentre lui sarebbe già stato avvistato in compagnia di altre donne, che però definisce solo amiche.



L'ex super modella e il miliardario si erano messi insieme nel 2009, poi nel 2012 è arrivata la prima rottura durante la quale The Body aveva iniziato a frequentare il banchiere Roger Jenkins. Nel novembre del 2012 un grave incidente in elicottero di Soffer ha fatto riavvicinare i due che dopo pochi mesi sono convolati a nozze alle Fiji con una cerimonia intima davanti a 15 invitati. Ma il matrimonio non ha retto.



Per Elle Macpherson si tratterebbe del secondo divorzio dopo quello con il fotografo di moda Gilles Bensimon finito nel 1989 dopo tre anni di unione.