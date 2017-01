Elle Macpherson, mamma a 51 anni

10:57 - Gambe chilometriche e fisico da urlo, a 51 anni è ancora tra le più ricercate e pagate top model. Elle Macpherson spegnerà la candeline domenica, ma intanto si è già regalata una nuova emozione. Madre di due figli, Arpad Flynn Alexander di 17 anni e Aurelius Cy Andrea di 12, avuti dalla sua relazione con il finanziere francese Arpard Busson e sposata da un anno con l'imprenditore edile Jeffrey Soffer, Elle diventerà ancora mamma.

Eleanor Nancy Gow, meglio conosciuta come The Body, ha sempre voluto dare un figlio al marito, ma dopo aver tentato inutilmente di rimanere incinta, avrebbe deciso di ricorrere alla maternità surrogata. Lo riferisce la rivista femminile australiana “Woman's Day”, secondo la quale la coppia avrebbe già trovato la madre perfetta. Secondo una fonte che ha parlato con il magazine, l'identità della madre è segreta, per volere di Elle e del marito, ma si sa che è una donna di 30 anni che ha già due figli suoi.