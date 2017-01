Elle Macpherson, che corpo da urlo!

12:13 - Un metro e 83 centimetri di pura bellezza per misure da capogiro, oggi come ieri, 92-62-89. Per Elle Macpherson, The Body, il tempo si è fermato. La splendida modella australiana compirà 51 anni a fine marzo, ma in bikini, in questo scatto pubblicato da Harper's Bazaar, ne dimostra almeno venti di meno!

Gambe lunghissime e toniche, curve sexy, ventre piatto e seno perfetto. In bikini la Macpherson è una vera scultura. Lo scatto, pubblicato sull'edizione australiana di Harper's Bazaar pubblicizza la WelleCo, società fondata dalla stessa Macpherson, che si dedica alla salute e alla bellezza "naturali".



Madre di due figli, Arpad Flynn Alexander di 17 anni e Aurelius Cy Andrea di 12, avuti dalla sua relazione con il finanziere francese Arpard Busson e sposata da un anno con l'imprenditore edile Jeffrey Soffer, Eleanor Nancy Gow, meglio conosciuta come The Body, continua ad essere tra le più ricercate e pagate top model del mondo. Pare che il suo patrimonio ammonti a 45 milioni di dollari.



Il valore del suo corpo impeccabile e perfetto, a 51 anni come oltre trent'anni fa quando cominciò la sua splendida carriera di modella. Il segreto? Lo rivela lei stessa in una recente intervista: "Dopo i 40 anni ho cominciato a concentrarmi su salute e benessere, ho smesso di bere e di prendere ogni tipo di droga, anche farmaci come l'aspirina, per ripulire tutto il mio corpo...". Il risultato, un "Body" senza tempo!