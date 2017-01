Elle Macpherson, bikini top a 51 anni

Gambe chilometriche e fisico da urlo, a 51 anni è ancora tra le più ricercate e pagate top model. E sfogliando l'album delle vacanze in bikini è chiaro anche il motivo. Elle Macpherson, madre di due figli, Arpad Flynn Alexander di 17 anni e Aurelius Cy Andrea di 12, avuti dalla sua relazione con il finanziere francese Arpard Busson e sposata da un anno con l'imprenditore edile Jeffrey Soffer, è in splendida forma.

In bikini striminzito sullo yacht al largo della Costa Azzurra, la top model sfodera tutto il suo sex appeal. Fisico scultoreo e grande forma fisica per la Macpherson che si lancia in un tuffo acrobatico per poi risalire sull'imbarcazione e sfoggiare le sue curve. La sua sfilata in mare è da applauso.