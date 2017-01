Elizabeth Hurley, Pamela Prati e le altre... over 50 da capogiro

Al traguardo dei 50 anni sono arrivate in molte e per lo più in splendida forma. Tra le italiane fanno concorrenza alla splendida Liz le nostrane Pamela Prati, che di anni ne ha 56 e Rita Rusic, classe 1960, ma anche Paola Ferrari 55 anni, Ornella Muti, già 60enne e la schiera di star che hanno da poco spento le 50 candeline, da Carmen Di Pietro a Simona Ventura passando per Lorella Cuccarini e l'ex Miss Italia Federica Moro. Da Hollywood e dintorni l'esercito delle sexy over 50 è ancora più "corposo"... letteralmente parlando. Che dire delle seducenti curve di Elle MacPherson, a 51 anni e ancora più che mai "The body"? E poi Sharon Stone, Demi Moore, Madonna o Linda Evangelista, la top icona degli Anni '80 e '90, che ha spento 50 candeline il 10 maggio. Per loro il tempo che passa è... relativo, anzi no, un particolare facilmente trascurabile.