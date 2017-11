Elisabetta Gregoraci, vacanze da "single" tra bikini e risate

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sarebbero realmente in crisi e la loro vacanza da separati potrebbe essere la prova. La showgirl è volata a Los Angeles dove frequenta un corso di recitazione e, nel tempo libero, si diverte in compagnia a Santa Monica mettendo in luce i suoi addominali scolpiti in spiaggia. L'imprenditore invece è rimasto in Italia con Nathan Falco. Secondo il settimanale "Chi" tra i due è calato il gelo, questa volta sul serio.

Per anni Flavio ed Elisabetta hanno sempre accolto fianco a fianco i loro ospiti nei locali estivi dell'imprenditore con fare complice e dispensando sorrisi. Ma qualcosa è cambiato e la coppia potrebbe essere scoppiata. Nessuna conferma finché i diretti interessati non rilasciano dichiarazioni, ma forse è una situazione che si trascina da troppo tempo per non essere vera.



Elisabetta, chiuso momentaneamente con i progetti di lavoro in Italia, è volata a Los Angeles: "Mi sono iscritta a un corso di recitazione molto serio, tra i più importanti al mondo", sono le parole della Gregoraci che riporta il settimanale di Alfonso Signorini. E su Instagram si mostra felice e sorridente mentre si lascia baciare dal sole con un sexy bikini che mette in luce la sua impeccabile silhouette e pratica surf. E per aggiungere pepe a una storia già delicata, secondo fonti vicine a Eli, pare che non sia sola nella sua trasferta negli States.



Flavio Briatore invece è rimasto in Sardegna con Nathan per una vacanza tra uomini. Di giorno padre e figlio si dedicano alla pesca, allo sport e al divertimento con le moto d'acqua, mentre di notte, l'imprenditore, sempre secondo "Chi", avrebbe sfoggiato la sua veste da playboy dopo aver pubblicamente smentito le voci di un presunto flirt con la sua collaboratrice Julia.



A fine agosto la Gregoraci tornerà in Italia mentre Briatore sui social fa sapere che sono i suoi ultimi giorni in Sardegna. Appuntamento a Monte Carlo per la coppia?