Elisabetta Gregoraci, un video mezza nuda

10:49 - Prima un compleanno in grande stile tra rose rosse, regali, coccole e amore come se piovesse. Dopo i bagordi della festa, si torna al lavoro. Body nero sensuale e telecamere in azione. Elisabetta Gregoraci, dopo aver spento 35 candeline, riparte dagli shooting e posa più sexy che mai mezza svestita per una linea cosmetica. Capelli sciolti al vento, body nero che lascia intravedere un décolleté intrigante e via con gli scatti.

Condivide con i follower anche l'ennesimo backstage sexy. Eli è instancabile e dopo aver vestito e svestito i panni della testimonial d'abbigliamento, ora punta sui cosmetici. Capezzoli in bella vista, seno prosperoso e fascino in abbondanza, al Gregoraci si rannicchia e si stringe a sé per ripararsi dal vento (creato apposta per lo shooting).



“Diventi sempre più bella”, “Come sei sexy”, “Ely sei una meraviglia” commentano i fan. Lei replica con uno scatto in bikini vedo non vedo. Nascosta dietro le doghe di un letto, lascia intravedere il suo fisico palestrato e irresistibile.