Elisabetta Gregoraci, scatto intimo nella vasca

12:09 - Un po' di schiuma sul naso, nuda e bellissima nella vasca mentre fa il bagno con Nathan Falco, che si diverte a giocare con la sua bella mamma. Elisabetta Gregoraci posta l'ennesimo scatto intimo da casa Briatore, dove ogni momento, anche quello più privato, diventa social!

La bella showgirl ama mostrare ai suoi follower scorci della sua "perfetta" vita quotidiana, a ricordare a tutti quanto sia felice e quanto sia fortunata. "Ma quanto ci divertiamo noi?", cinguetta Eli, che ride come una bambina mentre gioca a spruzzarsi acqua e schiuma con il figlio. Fare la mamma le piace molto e entro il 2015, come ha recentemente dichiarato in un'intervista a "Oggi", vorrebbe dare al suo Nathan Falco una sorellina.



Intanto prosegue la promozione del suo libro "Mamma Elisabetta racconta", una raccolta di favole dedicate a Nathan e a tutti i bambini e la sua vita "dorata" accanto a Flavio Briatore, tra eterne vacanze a Malindi, shopping e cene con le amiche. Davvero una donna fortunata!