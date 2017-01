8 febbraio 2015 Elisabetta Gregoraci, per i 35 anni tante rose e un... cuore speciale Party da sogno sabato sera per Eli al Twiga di Montecarlo, anche se il regalo più bello è arrivato al risveglio domenica mattina... Tweet google 0 Invia ad un amico

14:10 - Serata da ricordare per Elisabetta Gregoraci che, al Twiga di Montecarlo, ha festeggiato i suoi 35 anni. Un party da sogno organizzato da Flavio Briatore, nel segno delle rose, come quelle che componevano l'enorme "35" che ha fatto da sfondo ai festeggiamenti. Ma per Elisabetta il regalo più bello è stato il cuore disegnato a mano dal suo Nathan Falco.

Il piccolo ha infatti disegnato un cuore con la scritta "Mamma, happy birthday!". Ed Eli, commossa, ha postato la foto commentando "E poi arrivano gli auguri da lui .... Dal mio amore grande .... Che nonostante la febbre a 39 non perde mai il sorriso e...nonostante fossimo sul lettone alle 5 è stato meraviglioso chiacchierare ridere e condividere ogni cosa con la sola complicità che una mamma è in figlio sa fare !!! Ti amo più di ogni cosa al mondo grazie amore della mia vita".



Una degna conclusione per una giornata di felicità. Al Twiga la festa è stata davvero speciale, anche se circoscritta a pochi intimi. Tante rose, Elisabetta vestita di nero a pois rossi con un tocco spagnoleggiante e una grande torta con stampata sopra una sua foto tratta da un servizio fotografico sexy, la stessa foto che campeggiava sui menu a tavola.