Elisabetta Gregoraci, pellegrinaggio a Medjugorje con la sorella

Dopo Disneyland Paris con i bambini, Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia si sono regalate un pellegrinaggio a Medjugorje, in Bosnia. Solo loro due, senza bimbi e mariti. Un'esperienza unica ed emozionante a pochi giorni dal Natale che la signora Briatore ha voluto condividere anche sul social: "All'inizio pensavo di tenere per me... questo mio viaggio, così intimo, così speciale. poi invece ho cambiato idea e l'ho fatto perché sentendo tutte le cose che accadono sento molta paura per tutti noi...".