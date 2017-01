Elisabetta Gregoraci, paparazzo per un giorno

14:56 - “Paparazzo per un giorno”, scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram mostrando un'immagine in cui compare in bikini con un teleobiettivo in mano in riva al mare di Malindi. Bellissima, la signora Briatore, evidenzia un profilo a dir poco perfetto e degli addominali di acciaio. In vacanza in Kenya con la famiglia e gli amici, Eli continua ad allenarsi con costanza, e i risultati si vedono...

Dopo il suo successo in televisione e nelle librerie con "Mamma Elisabetta racconta", la raccolta di favole dedicata al figlio Nathan Falco, Eli si concede una lunga vacanza al mare con i suoi affetti più cari. Sempre in costume si scatena tra mare e piscina mettendo in mostra un fisico scultoreo.



Ma la Gregoraci svela di avere anche un'altra grande passione, quella per la fotografia... Sdraiata sul bagnasciuga come una modella, si diverte nel ruolo di paparazzo maneggiando un teleobiettivo. E mentre lei scruta l'orizzonte viene immortalata in tutto il suo splendore.



Sposata dal 2008 con Briatore, nel corso di un'intervista si lascia stuzzicare dall'amica Paola Perego dichiarando con simpatia che il marito Flavio “E' un gufetto, sempre arrabbiato”. E per questo ogni tanto si ritrova a doverlo "rimettere in riga"... in calabrese.