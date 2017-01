Elisabetta Gregoraci: "Nel 2015 io e Flavio daremo un fratellino a Nathan Falco"

12:20 - Distesa su un candido letto, Elisabetta Gregoraci posa in sexy lingerie in pizzo bianco: il profilo dei glutei e delle gambe piegate lascia senza fiato. La 34enne moglie di Flavio Briatore è in splendida forma fisica e può permettersi shooting ad alto tasso erotico. Impossibile non pensare a quanto sia fortunato il marito, con cui Eli ha in progetto di allargare la famiglia.

Il lavoro è importante, ma la famiglia di più. Per questo la bellissima showgirl calabrese confessa sulle pagine del settimanale Nuovo di voler dare un fratellino a Nathan Falco. "Io spererei in una femminuccia. Nathan però non è d'accordo: vuole rimanere da solo anche perché è consapevole che tutte le attenzioni sono per lui. Ma proveremo a convincerlo".



Per il momento Eli può godersi i suoi successi in televisione, proseguire con il suo lavoro da modella e da scrittrice. E' infatti appena uscito il suo libro "Mamma Elisabetta racconta..." una raccolta di favole e storie che ha dedicato a suo figlio. E in attesa che arrivi la cicogna, Nathan resterà il protagonista indiscusso di casa Briatore. "Sicuramente Flavio lo vizia più di me, anche se tutti e due siamo molto attenti a farlo vivere nella realtà dei nostri giorni. E cerchiamo anche di fargli capire che lui è un bambino fortunato e privilegiato", sottolinea la presentatrice.